taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0346
Euro
6.7405
Altın
1279.49
Borsa
86777.63
Gram Altın
248.266

Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı

Niğde'de tarla anlaşmazlığı yüzünden köy meydanında silahlı kavga meydana geldi. Olayda 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

DHA | 29.05.2019 - 00:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganının iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı.

8 silahın ele geçirildiği belirtilen Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

3 ÖLÜ 7 YARALI

"Niğde ili Bor ilçesi Bayat köyünde bugün saat 18:30 sularında tarla konusundan kaynaklı bir sebeple, iki grup aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, şu an itibari ile 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Şuan itibari ile 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız, olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet Savcımız tarafından ölü muayane ve otopsi işlemleri yapılmaktadır.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

45
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

56
Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı

Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı

1
Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir