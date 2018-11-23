Köy okulunda öğrencileriyle İngilizce dergi çıkardı

Çatak'a 20 kilometre mesafede bulunan, önceden köy olan ancak büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne kavuşan Alacayar'daki ortaokula yaklaşık 3 yıl önce atanan Ispartalı Aynur öğretmen, öğrencilerinin yabancı dil öğrenmesi için yoğun çaba gösteriyor.

DERGİ ÇIKARTTI

Aynur öğretmen, Alacayar'daki çocukların İngilizce şarkılar seslendirdiği koro ve tiyatro grubu oluşturdu. Öğrenciler İngilizceye ilgi gösterince de onlarla aynı dilde dergi çıkarmaya başladı.

Aynur Korkmaz, içerisinde röportajlar, hikayeler, oyunlar ve farklı etkinlikler bulunan derginin basımını okul yönetiminin desteği ile yaptıklarını söyledi.

"İNGİLİZCEYİ ÇOCUKLARIN HAYATINA DAHİL ETMEK İSTEDİM"

Dergiyi, çocukların İngilizceye daha hakim olması için çıkardıklarını anlatan Korkmaz, "İngilizceyi öğrencilerin hayatına dahil etmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Çocukların gözlerindeki ışığı görünce de dergi çıkardık" dedi.

"BU YIL DÖRT SAYI ÇIKARMAYI HEDELİYORUZ"

Aynur Korkmaz, "Öğrencilere çeviri ve resim bulmaların konusunda yardımcı oluyorum. Çocuklar da dergiyi belli bir kalıba oturttuktan sonra kendilerinden de bir şeyler katıyor. Böylece daha yaratıcı oluyorlar. Kırsal bir bölgede eğitim veriyoruz ve çocuklar zorlu şartlarda eğitim görüyor. Tabii bazen insan umutsuzluğa kapılıyor fakat zamanla çocukların hevesinin arttığını gördükçe çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bir derginin ilk sayısını çıkardık. Bu yıl dört sayı çıkarmayı hedefliyoruz. Ama bu yavaş yavaş bir kültür haline geldikçe ayda bir belki iki haftada bir çıkarabiliriz" diye konuştu.

"DESTEĞİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ise Aynur öğretmenin, öğrencileriyle çok başarılı bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Valilik, Kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de bu tür çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Taş, "Bize düşen görev de bu desteği boşa çıkarmamaktır. Bu desteği gören idareci ve öğretmenlerimiz ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden Ayşe İrim ise Aynur öğretmen sayesinde İngilizceyi çok çabuk öğrendiklerini, dergi, koro ve tiyatro ekibinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İngilizce konusunda belli bir noktaya geldiklerini anlatan Ayşe İrim, "Ben ilk dergiyi eve götürdüğümde annem çok sevinip tebrik etti. Biz önce 'Türkçeyi doğru düzgün konuşmazken İngilizceyi nasıl konuşuruz' diye düşünüyorduk. Aynur öğretmenimiz sayesinde şu an İngilizce konuşup, tiyatro oyunu hazırlayıp müzik korosu oluşturuyoruz" dedi.