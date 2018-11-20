Köy okulunda robotik kodlama dersi

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, Değirmendere Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlk ve Ortaokulundaki açılışın ardından yaptığı açıklamada, kentin ilk robotik kodlama ile STEM sınıfının ilçelerinde açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Sınıfın okul idarecilerinin gayretiyle açıldığını dile getiren Demir, "Arkadaşlarımızın özverisi ve gayretiyle meydana getirilmiş bir sınıfın açılışını yaptık. Arkadaşlarımızın gayretiyle kırsal bir alanda böyle bir sınıfın oluşturulması önemliydi. Göksun tarım arazilerinin yoğun olduğu bir yer. Burada böyle bir sınıf için cesaretle çalışmalarını takdir ediyorum." dedi.

ROBOTİK KODLAMA ÖĞRENİYORLAR

7. sınıf öğrencisi Ahmet Samet Karagöz de kodlama sınıfında derslerin daha eğlenceli hale geldiğini belirtti.

Söz konusu sınıfın dersleri daha çok sevmelerini sağladığını dile getiren Karagöz, "Bir köy okulunda okuyorum. Hayvan da otlatabilirdim ama robotik kodlama öğreniyorum. Bu yüzden de kendimi şanslı hissediyorum" dedi.