Köy okulundaki öğrencilerin müzik tutkusu

Samsun'a 80 kilometre uzaklıktaki Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulunda okul müdürlüğü görevini de üstlenen müzik öğretmeni Hakan Turgut, okula 6 yıl önce atandı.

GİTAR SAHİBİ OLDULAR

Derslerde gitar çalan öğretmenlerini ilgiyle dinleyen öğrencileri için bu müzik aleti, zamanla tutkuya dönüştü. 157 öğrencinin öğrenim gördüğü ortaokulda 110 öğrenci gitar sahibi oldu.

MEZUN OLMANIN ŞARTI GİTAR ÇALMAK

Okulda müzik dersleri, güzel havalarda bahçede işleniyor. Öğrencilerin hemen hemen tamamı, gitar çalmayı öğrenmeden okuldan mezun olmuyor.

Müziğe ve gitara ilgi duyan öğrencilerden 7'si, ortaokuldan sonra güzel sanatlar lisesini kazandı.

HAKAN ÖĞRETMENİN MÜZİK SEVGİSİ

Müzik tutkusunun kendine dedesinden geçtiğini anlatan Hakan Turgut, "Dedem bana Karadenizli olduğumuz için kemençe almış ama ben bağlama istiyordum. Kemençeyi çalmaya başladım, baktım güzel ses çıkıyor. Daha sonra gitar sevdam başladı" dedi.

"HERKES GİTAR SAHİBİ OLACAK"

Derslerinde öğrencilerine gitar çaldığını belirten Turgut, "Öğrencilerim, 'Öğretmenim keşke biz de çalabilsek' dedi. Ben de 'Neden olmasın' diye düşündüm. Önce kendi gitarımı verdim öğrencilerime. 4 yıl önce de kendilerine gitar almaya başladılar. 5, 10, 50 derken 110 öğrenciye kadar çıktı. Neredeyse gitarı olmayan öğrencimiz kalmayacak" diye konuştu.