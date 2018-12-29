Köyde mahsur kalan hasta çocuklar hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çüngüş ilçesinin 2012'deki yasal düzenlemeye kadar "köy" olan Akbaşak Mahallesi'nde 10 yaşındaki çocuk hastanın ateşinin yükselmesi nedeniyle ailesi, 112 Acil Servisi arayarak ambulans talebinde bulundu.

Bu çağrıdan hemen sonra aynı mahalleden, 4 yaşında yüksek ateşli bir hasta için de ambulans talep edildi. Yoğun kar yağışı sonucu mahalle yolunun kapanması nedeniyle, arazi tipi ambulans bölgeye yönlendirildi.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI UZAYINCA HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Komuta Kontrol Merkezi tarafından, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yol açma çalışmaları için iletişime geçildi. Bu süreç zarfında, hasta çocukların ailelerine tıbbi danışmanlık hizmeti verilerek, hastaların durumları sürekli takip edildi. Yol açma çalışmalarının uzaması ihtimaline karşın helikopter ambulans, hastaların bulunduğu kırsal mahalleye en kısa sürede ulaşmak için kalkış yaptı.

İKİ ÇOCUK HASTANEYE ULAŞTIRILDI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında şu bilgiler de paylaşıldı: "Helikopter ambulansımız bölgeye vardığında 39,9 derece ateşi olan 10 yaşındaki çocuk, ilk müdahale sonrası tedavisinin yapılması için Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi. 38 derece ateşi olan ve ailesinin helikopter ambulansla naklini reddeden 4 yaşındaki çocuk ise ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için pajero tipi ambulansımız ile Çüngüş Devlet Hastanesi'ne nakledildi."