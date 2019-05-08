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Köyde salep toplayan hasmını öldürdü

Karabük'te sürekli çıkan salep toplama tartışmasında, bu kez kan döküldü.

DHA | 08.05.2019 - 17:10..
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyünde 37 yaşındaki Mustafa Gültekin, salep toplayan 64 yaşındaki Nuri Kesici ile tartıştı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Gültekin, av tüfeğiyle Nuri Kesici’ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nuri Kesici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eflani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köyde salep toplayan hasmını öldürdü

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nuri Kesici, kurtarılamadı. Mustafa Gültekin gözaltına alınırken, jandarma ekipleri köyün çevresinde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köyde salep toplayan hasmını öldürdü

"DAHA ÖNCE DE GELİYORLARDI"

Mustafa Gültekin'in babası Şaban Gültekin, "Daha önce de geliyorlardı salep toplamaya. Tartışma yaşanıyordu. Jandarmaya söyledik, buraya gelmeyin diye uyarmışlar onları. Onlar bir daha geldiler. Bugün de böyle bir olay gerçekleşmiş." dedi.

Köyde salep toplayan hasmını öldürdü

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