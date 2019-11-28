Köyde survivor yarışması düzenledi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonluğu ile 'Köyde Survivor' parkuru İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu bahçesinde yapıldı.

Gerçeği aratmayan ve kıyasıya geçen yarışma sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Yarışmada el arabasıyla tezek taşıma bölümü, katılımcılara zor anlar yaşattı.

El arabasıyla, tezekle köyde 'Survivor' yarışması -VİDEO

DOĞAL ORTAMDAN EDİNDİKLERİ MALZEMELERDEN OLUŞUYOR

Konuyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “ İpekyolu ilçesine bağlı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik 'Köyde Survivor' adı altında bir etkinlik, bir eğlence, çocuklarımıza moral motivasyon etkinliği düzenlendi. Bende arkadaşlarımızın bu etkinliğine iştirak ettim. Hazırlanan parkur olduğu gibi bütün arkadaşlarımızın kendi imkanlarıyla doğal ortamdan edindikleri materyal ve malzemelerden oluşuyordu. Bizde öncelikle çocuklarımızla birlikten olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Çocukların yüzlerindeki o tebessüm bizim en önemli mutluluk kaynağıydı. Parkur alanına gittiğimizde de önce ilçe müdürümle ben bizati kendimiz parkurda yarışarak çocuklarımıza yarışmanın kurallarını ve özelliklerini tanıttık. Bu faaliyetlerimiz inşallah ilerleyen süreçte özellikle uzak mahallelerimizde, şehrimizin, tüm ilçelerimizin en uzak köşelerine kadar bu tür etkinliklerle ulaşmaya, çocuklarımıza bire nebze olsun dokunmaya devam edeceğiz” dedi.