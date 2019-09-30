Köyden gelip sinema yapımcısı oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki ev hanımı Elif Arslan, daha önce köyde ev işleri yapıp 8 çocuğuna bakıp, hayvanları yemleyip fıstık tarlasında çalışarak zaman geçiriyordu.

Arslan, kocasının daha önce sinema filmi çekmesine özenip, yapımcılığını üstlendiği korku ve macera türündeki “Fecr” isimli film ile sinema dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

"BİRLİKTE YOLA ÇIKTIK"

Filmin ortak yapımcısı ve yönetmeni Engin Tutuş, köyde yaşayan Elif Arslan’ın ortak yapımcısı olduğunu söyleyerek, “Biz korku türünde bir sinema filmi yapıyoruz. Şu anda Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeyiz. Bugün itibarıyla çekimlerimiz başladı, gayet başarılı geçiyor. Benimle birlikte olan çok önemli bir insan var. Köyde yaşayan bir hanımefendi benim ortak yapımcım. Onunla birlikte başladık. Biz de projemizi sunduk, ortak bir iş yapmak istedik. Biz de şu anda seri bir şekilde çekiyoruz. Bu sinema filminin 1 ve 2’sini çekiyoruz. Birlikte bir yola çıktık. Yaklaşık 3-4 ay bir hazırlık çalışmamız oldu. Bugün itibarıyla çekimlere başladık, gayet başarılı. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Öncelikle böyle bir girişim yaptığı için Elif Hanım'ı tebrik etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

"BU İŞİ ERKEKLERE BIRAKMAYACAĞIZ"

Her işi erkeklere bırakmayacaklarını söyleyen Elif Arslan, "Sinema filmlerini seviyorum, televizyonlarda izledim. Hoşuma gitti ve ben de bu sektöre başvurdum.” dedi.

Doğuda bir kadın olarak bu işi yapmanın kendisini zorlamadığını söyleyen Arslan, “Eşimin yaptığını gördüm ve hoşuma gitti. Ben de devam ettim. Başarılı olmak istiyorum. Bir bayanın sinema sektörüne başlaması güzeldir, iyidir. Tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

"BİR KADININ BURAYA KADAR GELMESİ BENİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Filmin başrolünde görev alan Sahra Erbaykent ise, “Fecr ekibinde başrolü alıyorum. Elif Hanım'ın projesine katıldığım için çok mutluyum. Bir kadının buraya kadar gelmesi, birçok şey başarması bir kadın olarak beni çok gururlandırdı. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Umarım Elif Hanım'ı üzmeyiz, başarımızı görür. Bu dünyada kadınlar hep tek kanatlı ama biz tek kanatla uçmaya hep hazırız.” diye konuştu.

Kısa sürede çekimlerinin tamamlanması beklenen filmin, Aralık 2019’da beyaz perdeye taşınması bekleniyor.























