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Köye dadanan ayı, köylülerde huzur bırakmadı

Görele ilçesine bağlı Beyazıt köyüne dadanan ayı yüzünden köylülerin huzuru kaçtı.

İHA | 30.04.2019 - 22:11..
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Son bir haftada Giresun'un Görele ilçesinde Beyazıt köyü sakinlerinin ilk önce arılarına sonrasında koyunlara musallat olan ayı, son olarak köyün bekçi köpeğine saldırarak öldürdü.

Köy muhtarı yaşanan olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi. Köye gelen yetkililer ise incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı.

"AYININ KAÇ TANE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Köy muhtarı Mehmet Yayla, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Ayının kaç tane olduğu belli değil ama birden fazla 3-4 tane var gibi yapılan olaylar ayrı ayrı yerlerde geliştiği için görünen bir ayı ama büyük bir ayı. Son bir haftadır sıklıkla yaşanmaya başladı. Bir keçi, iki keçi yavrusu, bir koyun, 3 arı kovanı ve en son olarak da köyün çoban köpeğini öldürdü. Bizde olayla karşısında korktuk ve olayı yetkililere bildirdik” dedi.

Muhtar Yayla, Milli Parklar yetkilileri ile olayı yerinde incelediklerine ve yetkililere can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması için talepte bulunduklarını söyledi.

Öte yandan, ayının parçaladığı koyun ve keçiden geriye sadece postu kalırken, köpeğin ise ayı tarafından boğularak öldürüldükten sonra dokunulmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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