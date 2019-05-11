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Köye dadanan ayılar 8 evin kapı ve pencerelerini kırdı

Erzincan'ın Ağılözü köyüne dadanan ayılar, yiyecek bulmak için kapı ve pencereleri kırarak 8 eve zarar verdi. Köy sakinleri sabaha kadar köyde ateş yakıp kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı.

İHA | 11.05.2019 - 11:51..
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Erzincan'a 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi. Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı. Olay sonrası jandarma ekipleri köye gelerek hasar tespit çalışması yaparak tutanak tuttu.

Köye dadanan ayılar 8 evin kapı ve pencerelerini kırdı

150 HANELİ KÖY KIŞ AYLARINDA BOŞ KALIYOR

Köy sakinlerinden Murat Can, yaklaşık 150 hane olan Ağılözü köyünün kışın boş olduğunu, yaz aylarında ise insanların tarla ve bahçe işlerini görmek için geldiklerini söyledi.

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti İZLE

Murat Can, “Birkaç gün önce köye geldiğimizde evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayılar kapı, pencereleri kırmış içeri kadar girip yiyecek aramış. Her tarafı dağıtmışlar. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz. Silahımız bile yok.” dedi.

Köye dadanan ayılar 8 evin kapı ve pencerelerini kırdı

ELİNDEKİ FENERİ AYININ GÖZÜNE TUTTU

Şahin Can ise “Az ileriden geliyordum. Köpekler havlamaya başladı. Bir anda karşıma boz bir ayı çıktı. Çok korktum. Elimdeki feneri gözüne doğru tutunca, beni fark edip kaçtı.” diye konuştu.

ATEŞ YAKARAK ÖNLEM ALIYORLAR

Köyde hava karardığı zaman ayı nöbeti başlatan vatandaşlar, ateş yakarak ayıların gelmemesine önlem alıyor.

Köye dadanan ayılar 8 evin kapı ve pencerelerini kırdı

Çok korktukları için ellerine aldıkları kazma, küreklerle ateş başında sabaha kadar dönüşümlü ayı nöbeti tutan vatandaşlardan Aslan Can, “Evlerimizden dışarı çıkmaya korkuyoruz. Ayılar hayvanlarımıza da zarar verir diye korkuyoruz, devletin bir an önce buna çare bulmasını istiyoruz. Ayılar benim evim gibi komşularımın evlerine de zarar verdi. Köye gelecek birçok akrabamız var. Ayı korkusundan gelemiyorlar. Ya ayı bize saldırırsa ne yapabiliriz. Burada kadın, çocuk sabaha kadar ateş yakıyoruz ayıların gelmemesi için. Durumumuz vahim.” ifadelerine yer verdi.

Köye dadanan ayılar 8 evin kapı ve pencerelerini kırdı

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