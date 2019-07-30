taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6139
Euro
6.2561
Altın
1423.65
Borsa
103373.07
Gram Altın
256.775

Köylülerden karınca taktiğiyle tadilat

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'nde, karıncaları örnek alarak çalışma yapan köylüler ilginç görüntüler oluşturdu.

İHA | 30.07.2019 - 04:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın’ın gelenek ve göreneklerine en bağlı köylerinden biri olan Yenipazar Karacören Mahallesi’nde köyün camisi tadilata alındı. Hayırsever vatandaşların destekleri ile yenilenen caminin çatısını da yenileme kararı alan köylüler ellerinde avuçlarında ne varsa harcadı.

Köylülerden karınca taktiğiyle tadilat

İŞ MAKİNESİ PAHALI GELİNCE..

Kiremitleri de alan köylüler kiremitlerin caminin çatısına taşınması için ciddi bir maliyetle karşılaşınca iş makinesi tutmak yerine kendi yöntemleri sorunu çözdü.

Köylülerden karınca taktiğiyle tadilat

"KARINCALARI ÖRNEK ALDIK"

Caminin tadilatı için ciddi miktarda para gittiğini belirten Köy Muhtarı Mustafa Kıroğlan, “Tadilat işi için ciddi para gitti. Herkes imkanları ölçüsünde ne verebilecekse verdi. Sabah kamyon ile kiremit geldi. Caminin önündeki meydana indirdik. Kiremitlerin çatıya taşınması için iş makinası gerekiyordu. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta köye vinç gelip kiremitleri çatıya taşıma maliyeti kiremit maliyetinden daha fazla tuttuğunu öğrendik. Cami minaresinden anons ederek köylülerimize yardıma çağırdık. Önce büyük ve canlı bir merdiven yaptık. Daha sonra karıncaların çalıştığı gibi yerden çatya kadar sıralanıp kendi yöntemimizle kısa sürede kiremitleri çatıya taşıdık” diyerek yardımcı olan tüm köylülere teşekkür etti.

Köylülerden karınca taktiğiyle tadilat

Köylülerden karınca taktiğiyle tadilat

Köylülerden karınca taktiğiyle tadilat

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

43
Yüksekova’da mahallede yılan paniği

Yüksekova’da mahallede yılan paniği

7
Rusya Genelkurmay Başkanlığı: ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor

16
İtalya'da telefon bağımlılığına karşı yasa tasarısı

İtalya'da telefon bağımlılığına karşı yasa tasarısı

3
Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

12
Obi Mikel, Trabzon’a geldi

Obi Mikel, Trabzon’a geldi

2
Esad rejimi İdlib’i bombaladı: 4 sivil öldü

Esad rejimi İdlib’i bombaladı: 4 sivil öldü

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir