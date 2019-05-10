Erzincan'a 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi.

Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara zarar verip uzaklaştı. Olay sonrası jandarma ekipleri köye gelerek hasar tespit çalışması yaparak tutanak tuttu.

"KAZMA KÜREKSİZ DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Köy sakinlerinden Murat Can, “Birkaç gün önce köye geldiğimizde evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayılar kapı, pencereleri kırmış içeri kadar girip yiyecek aramış. Her tarafı dağıtmışlar. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz. Silahımız bile yok.” dedi.

Erzincanlı köylülerin kazma kürekli ayı nöbeti ViDEO



KÖYLÜLERİN KAZMA KÜREKLİ AYI NÖBETİ

Ayı nöbeti tutan vatandaşlardan Aslan Can, “Evlerimizden dışarı çıkmaya korkuyoruz. Ayılar hayvanlarımıza da zarar verir diye korkuyoruz, devletin bir an önce buna çare bulmasını istiyoruz. Ayılar benim evim gibi komşularımın evlerine de zarar verdi. Durumumuz vahim.” ifadelerine yer verdi.