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Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

Tunceli’de 60 yıldır 3 kilometre uzaklıktaki köylerine ulaşmak için 35 kilometre yol kateden vatandaşlar, hayallerindeki köprüye kavuştu.

İHA | 29.03.2019 - 15:15..
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Tunceli merkeze bağlı Babaocağı köyüne ulaşımı sağlayacak köprü olmaması nedeniyle yöre sakinleri, ulaşımı 35 kilometre giderek sağlamak zorunda kalıyordu.

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

KÖPRÜYÜ VALİ AÇTI

60 yıldır köprü yapılamadığı için 3 kilometrelik yol yerine 35 kilometrelik yolu kullanan köy sakinleri, durumu Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’e iletti. Sonel’in girişimleri ile temeli geçtiğimiz yıl Munzur Çayı üzerinde atılan köprü tamamlandı.

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

71 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki köprü düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, kurum amirleri ve köy sakinleri katıldı.

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

70-80 YILLIK SORUN

Köprünün yapımından mutluluk duyduğunu belirten köy muhtarı Ali Veli Yoslun, “Köprünün yapımında başta cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu sorunumuz 70-80 yıldır devam ediyordu. Bir asma köprümüz vardı. O asma köprüden cenazelerimizi sırtımıza alarak kilometrelerce yol gidiyorduk. 35 kilometrelik olan yolumuz köprünün bitmesiyle 3 kilometreye düştü" dedi.

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

20 aydır Tunceli’de bulunduğunu hatırlatan Vali Sonel, “Yaptığımız her çalışmada bize cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın çok destekleri oldu. Muhtarımız köyün köprüsü olmadığı için 35 kilometrelik yol katettiklerini bizlere iletti. Vatandaşımız o kadar eziyet çekmesin diye biran önce köprüyü yapalım da vatandaşımızın 35 kilometrelik yolu 3 kilometreye düşsün dedik. Arkadaşlarımızla istişare ettik ve kısa sürede ekiplerle köprümüzü bitirmiş olduk. Hem Babaocağı köylülerine, hem Tuncelimize hem de memleketimize hayırlı olsun, devletimiz var olsun. Devletimizin şefkatini başta yetim ve öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ve gazi ailelerimize ve toplumun tüm bireylerine göstermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

İl Müftüsü Aşır Durgun’un duasıyla köprünün açılışı yapıldı. Açılışta Vali Sonel ve vatandaşlar birlikte halay çekti.
Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir

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