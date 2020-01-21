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Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Akşinik köyünde yaşanan içme suyu problemi, kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisiyle çözüme kavuşturuldu.

İHA | 21.01.2020 - 12:14..
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Yıllardır elektrikli pompalarla su ihtiyacının giderildiği Akşinik köyü halkı, kendi aralarında topladıkları para ile güneş panelleri kurdu.

Akşinik köyüne kurulan güneş enerjisi sistemiyle 50 metre derinlikten içme suyu çekilerek, depoya iletilecek. Depoya iletilen su ise köy halkının evine ulaşacak.

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

"BÜYÜK BİR NİMET"

Akşinik köyü, daha önce şebeke elektriğinden faydalanarak içme suyuna kavuşuyordu. Akşinik köyü Muhtarı İsa Benli, “Bu gerçekten büyük bir nimet, büyük bir teknoloji. Güneş enerjisiyle elektrik parası vermeden içme suyumuz olacak.” dedi.

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

"ELEKTRİK PARASI VERMEDEN, İÇME SUYUMUZ OLACAK"

Hiçbir ücret ödemeden güneş enerjisi ile suya kavuştuklarını dile getiren Benli, “Daha önce şebeke elektriğinden faydalanarak kuyudan su çekiliyordu. Bu bize aylık ortalama bin ile bin 500 liraya mal oluyordu. Şu an hiçbir ücret ödemeden, güneş enerjisiyle suyumuza kavuşuyoruz. Bu gerçekten büyük bir nimet, büyük bir teknoloji. Güneş enerjisiyle elektrik parası vermeden içme suyumuz olacak. Daha önce elektrik için verdiğimiz para ile köyümüzün diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

"ÇAY ÇOK LEZZETLİ"

Muhtar Benli, köylerinin şebeke elektriği yerine güneş enerjisi kullanarak hem köyün masraflarını düşürebileceklerini hem de yenilenebilir enerji ile ülke ekonomisine katkıda bulunabileceklerini ileterek, “Köylerimiz için çok verimli bir sistem. Bu sistemi, tüm köylere tavsiye ediyorum. Ülke çapında mutlaka değerlendirilmeli. Bu suyla, çay çok lezzetli oluyor. Herkesi köyümüze bekleriz.” dedi.

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

"TÜRKİYE GENELİNE YAYABİLİRİZ"

Sistemi kuran teknisyen Osman Sunal ise, “Köylerimizi bu sistemle tanıştırarak güneş enerjisinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin konum olarak güneş enerjisinden en fazla ve en yüksek verimlilik düzeyinde yararlanma potansiyeline sahip olan bir ülke. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sistemi Türkiye geneline yayabilirsek, ülke ekonomisine de artı değer sunar.” ifadelerini kullandı.

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

50 TON SU VERİLEBİLECEK

Akşinik köyünün günlük su ihtiyacının 40 ton olduğunu dile getiren Sunal, "Kurduğumuz sistem ile birlikte dalgıç pompa, saatte 5 ton su pompalanacak. Sistem günde 10 saat çalıştığında, köy halkına 50 ton su verebilecek.” dedi.

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

Köyün içme suyu problemi güneş enerjisiyle çözüldü

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