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Koyun-keçi vebası mahalleyi karantinaya aldırdı

Gaziantep'te tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle bir mahalle, 1 ay süreyle karantina altına alındı.

DHA | 03.02.2020 - 16:00..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Beyler Mahallesi’nde geçen salı günü bir besici, hastalanan hayvanları için veterinerden yardım istedi.

Veterinerin kontrolü sırasında bir koyun telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hayvandan numune alındı.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI

Yapılan incelemede, hayvanın ölüm nedeninin koyun-keçi vebası olduğu belirlendi. Bunun üzerine İslahiye İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu, Beyler Mahallesi'nin 1 ay süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Karar sonrası besicilerin bilgilendirildiği ve hayvan giriş çıkışının yasaklandığı mahalledeki hayvanlara veba aşısı yapıldığı bildirildi.

Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı -1

Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı -2

Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı -3

Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı -4

Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı -5

Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı -6

Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı -7

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