1 Perinçek: Esad ile görüşelim Daha öncesinde de Türkiye'nin Esad ile doğrudan görüşmesini söyleyen Doğu Perinçek, İdlib'de Esad'ın saldırısı sonrası 6 şehit verdiğimiz olay sonrası söylemlerini yineledi.

2 Koyun-keçi vebası mahalleyi karantinaya aldırdı Gaziantep'te tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle bir mahalle, 1 ay süreyle karantina altına alındı.

3 Yarıyıl tatilinde Erciyes'e 500 bin kişi akın etti Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i sömestir boyunca yarım milyondan fazla kişi ziyaret ederek, hem kayak merkezini hem de Kayseri'yi hareketlendirdi.

4 Bahçeli: Katiller döktükleri kanın bedelini ödemeli MHP Lideri Bahçeli, İdlib'in Türk düşmanlarına zindan edilmesi gerektiğini söyledi.

5 Erkan Sarıyıldız ile Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’nı konuşmaya devam ediyoruz Erkan Sarıyıldız ile videomuzun ikinci bölümünde, ‘Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı’ kitabı üzerinden iletişim konusundaki metodlara yoğunlaşıyoruz…

6 Çin'de koronavirüs bilançosu: 521 ölü Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı" dedi.