Koyun kırkma sırasında elektrik akımına kapıldılar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nce yürütülen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, 'Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik- genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması' projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki hayvan çiftliğine geldi.

KIRKMA İŞLEMİ YAPILIRKEN AKIMA KAPILDILAR

Özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada, çalışanlar aniden elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BİR KİŞİNİN DAHA HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ancak yaralılardan durumu ağır olan 24 yaşındaki Abit Kavuşat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAVCI OLAY YERİNİ İNCELEDİ

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, başlatılan soruşturma sürüyor.