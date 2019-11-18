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Koyun sürüsü ile kara yoluna çıktı, trafik kilitlendi

Rize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. Yaklaşık 600 küçükbaş ile kara yolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

DHA | 18.11.2019 - 10:01..
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Doğu Karadeniz'de, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve yaylaların beyaza bürünmesiyle çobanlar, yaylalardan göç etmeye başladı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'ndan yaklaşık 600 küçükbaş ile 3 gün önce yola çıkan Sezgin Yazar, sürüyü kara yolundan yürüttü.

Sürüsü ile kara yolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Koyun sürüsü ile kara yoluna çıktı, trafik kilitlendi

TRAFİK AKSADI

Koyun sürülerinin geçtiği kara yolunda, zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar, trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürü ile kara yolunda ilerlerken, sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler, araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi.

Koyun sürüsü ile kara yoluna çıktı, trafik kilitlendi

"ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMCI OLSUN"

Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'ne ulaşacak. Sürü sahiplerinden Sezgin Yazar, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek, "Yolculuk zor oluyor. Araç sürücüleri bize biraz daha yardımcı olsa, yolculuk daha kolay olacak. Araçları sürümüzün üzerine sürüyorlar. Biz de yolculuk sırasında kamp kurup dere kenarlarında yatıyoruz." dedi.

Koyun sürüsü ile kara yoluna çıktı, trafik kilitlendi

Koyun sürüsü ile kara yoluna çıktı, trafik kilitlendi

Koyun sürüsü ile kara yoluna çıktı, trafik kilitlendi

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