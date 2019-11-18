Koyun sürüsü ile kara yoluna çıktı, trafik kilitlendi

Doğu Karadeniz'de, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve yaylaların beyaza bürünmesiyle çobanlar, yaylalardan göç etmeye başladı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'ndan yaklaşık 600 küçükbaş ile 3 gün önce yola çıkan Sezgin Yazar, sürüyü kara yolundan yürüttü.

Sürüsü ile kara yolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

TRAFİK AKSADI

Koyun sürülerinin geçtiği kara yolunda, zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar, trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürü ile kara yolunda ilerlerken, sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler, araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi.

"ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARDIMCI OLSUN"

Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'ne ulaşacak. Sürü sahiplerinden Sezgin Yazar, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek, "Yolculuk zor oluyor. Araç sürücüleri bize biraz daha yardımcı olsa, yolculuk daha kolay olacak. Araçları sürümüzün üzerine sürüyorlar. Biz de yolculuk sırasında kamp kurup dere kenarlarında yatıyoruz." dedi.