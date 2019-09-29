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Koyunlarını çalan oğlunu yakalattı

Afyonkarahisar'da 2 koyunu çalınan şahıs, güvenlik kamerası sisteminin kapatıldığını görünce oğlu M.Y.'den şüphelenip, polise ihbarda bulundu.

DHA | 29.09.2019 - 14:05..
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Koyunlarını çalan oğlunu yakalattı

Afyonkarahisar Bolvadin'e bağlı Kale Mahallesi'nde oturan N.Y., dün sabah saatlerinde, koyunlarından 2'sinin ağılda olmadığını fark etti.

Eve kurduğu güvenlik kamerası görüntülerine bakmak izteyen N.Y., sistemin sigortasının da indirildiğini gördü.

OĞLUNU İHBAR ETTİ

Bunun üzerine N.Y., oğlu M.Y.'den şüphelenerek polisi aradı. N.Y., oğlu ve arkadaşları H.E.Ş. ve Y.A.'nın koyunlarını çaldığı ihbarında bulundu. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Polis, H.E.Ş.'nin Afyonkarahisar'da araç kiraladığı ve aracın hala kendisine olduğunu belirledi. Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde görülen aracın yakalanması için Çay Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verildi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Köye giden ekipleri gören şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından M.Y., H.E.Ş. ve Y.A.'nın bulunduğu araç durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalınan koyunların satılmasından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirildi.

M.Y. ve arkadaşları işlemleri için polis merkezine getirildi.

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