Son günlerde motosiklet hırsızlığı arttı. Bu olaya bir yenisi de Kadıköy Kozyatağı'nda eklendi.

KİLİDİ SÖKMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR

Kozyatağı'nda bir apartmanın girişinde kilitli halde bulunan motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, kask takarak apartman önüne geldi. İlk önce motosikletin koruma kılıfını çıkaran hırsızlar, ardından kilidi sökmek için uzun süre uğraştı.

Kozyatağı'nda motosiklet hırsızlığı kamerada VİDEO

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Uzun uğraşlar sonrası kilidi söken hırsızlar, ardından motosikleti çalıştırıp kayıplara karıştı. Kasklı hırsızların motosikleti çalma anları ise kameralara yansıdı.