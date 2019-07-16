taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7201
Euro
6.4352
Altın
1412.95
Borsa
98350.49
Gram Altın
259.775

Kozyatağı'nda motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul'da kasklı iki hırsızın motosikleti çalma anı, kameralara yansıdı.

İHA | 16.07.2019 - 09:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Son günlerde motosiklet hırsızlığı arttı. Bu olaya bir yenisi de Kadıköy Kozyatağı'nda eklendi.

KİLİDİ SÖKMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR

Kozyatağı'nda bir apartmanın girişinde kilitli halde bulunan motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, kask takarak apartman önüne geldi. İlk önce motosikletin koruma kılıfını çıkaran hırsızlar, ardından kilidi sökmek için uzun süre uğraştı.

Kozyatağı'nda motosiklet hırsızlığı kamerada VİDEO

Kozyatağı'nda motosiklet hırsızlığı kamerada

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Uzun uğraşlar sonrası kilidi söken hırsızlar, ardından motosikleti çalıştırıp kayıplara karıştı. Kasklı hırsızların motosikleti çalma anları ise kameralara yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

56
Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

98
İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

36
İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

36
ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

69
S-400 sevkiyatında beşinci gün

S-400 sevkiyatında beşinci gün

79
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir