KPSS'ye giren öğretmen adayları, atamalarda mağduriyetten endişeli

WhatsApp hattımıza gelen yoğun mesajlarda, KPSS adayları sorunlarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl getirdiği bir yönetmelikle sözleşmeli öğretmen atamalarında puanların geçerlilik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkararak, "karma atama" uygulamasını getirdi.

Yani bir aday, hem 2018'de hem de 2019'da KPSS'ye girip en yüksek puanını kullanabilecekti.

Ancak 2019 KPSS'de soru sayısı 250’den 275’e çıkarıldı. Soru kapsamı genişletilerek, geçen yılda olmayan sorular eklendi."

NASIL MAĞDUR OLACAKLAR

"2018'de 160 net yaparak 79 alan bir kişi, 1650. olmuş ise 2019'da 180 net yaparak 78.9 alıp 500. olanın önüne geçecek.

Yani olası bir 2020 öğretmen atamasında bu puanların baz alınması, 2019 KPSS adayları için ciddi bir mağduriyet oluşturacak."

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVINDA DA YAŞANDI

Üniversiteye geçiş sınavında (AYT-TYT) yaşanan benzer mağduriyet, yapılan bir denkleştirmeyle çözülmüştü. Öğretmen adayları, kendileri için de bir denkleştirme yapılmasını istiyor.

2019'DA SINAVA GİRENLER MAĞDUR OLACAK

Bu durumdan şikayetçi olan 2019 KPSS puanlı adayları, sosyal medyada taleplerini MEB yetkililerine iletmeye çalışıyor.

2019 KPSS ile 2018 KPSS arasında ortalama, soru sayıları ve standart sapmaların çok farklı olduğunu dile getiren adaylar, 2018-2019 KPSS puanları arasında bir denklik kurulmasını ve puanların denkleştirilmesini talep ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

2019 KPSS adayları, söz konusu öğretmen atamalarında kimsenin mağduriyet yaşamaması adına başlattıkları kampanya ile sosyal medyada gündem olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un seslerini duymasını istedi.