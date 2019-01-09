KPSS öğretmenlerin depresyon riskini artırıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğretmen adayların üzerinde nasıl etkili olduğuna dair araştırma yapıldı. Buna göre, KPSS öğretmen adaylarının depresyon riskini 9.5 kat artırıyor.

KPSS'YE HAZIRLANMA SÜRECİ

Yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının depresyon durumları ile gelir düzeyleri, KPSS'ye hazırlanma durumları ve ebeveynlerinin eğitim düzeyleri arasındaki ilişki ele alındı.

406 ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyanları kapsayan araştırmada, öğretmen adaylarının yüzde 65.8'ine depresyon tanısı konulabileceği belirtildi.

Depresyon Ölçeği'nin kullanıldığı araştırma çerçevesinde 406 öğretmen adayı ile görüşüldü.

KPSS DEPRESYONU TETİKLİYOR

Öğretmen adaylarının depresyon durumları ile KPSS'ye hazırlanma durumları arasında ilişki olduğu belirlendi.

Buna göre, KPSS'ye girecek öğretmen adaylarının depresyon düzeylerinin sınava girmeyecek adaylardan yaklaşık 9.5 daha fazla olduğu saptandı.

SINAV BASKISI

KPSS'nin öğretmen adaylarının kişisel ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. KPSS'nin öğretmen adaylarında yüksek baskı oluşturduğu ve sınava girecek öğretmen adaylarının depresyon puanlarının artmasına yol açıyor.

Sınavın öğretmen adaylarında oluşturduğu aşırı baskı, onlarda umutsuzluk, mutsuzluk, zihinsel yorgunluk ve depresyonun artmasına neden oluyor.

GELECEĞİ BELİRLEYEN SINAV

Sınavın, öğretmen adaylarının kariyerlerini ve geleceklerini belirleyen önemli bir sınav haline dönüşmesi son sınıftaki öğretmen adaylarının kaygı düzeyinin yükselmesine, dolayısıyla depresyon puanlarının bu çerçevede yüksek oranda saptanmasında etkili olduğu saptandı.