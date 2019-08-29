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KPSS sınavı lisans düzeyi sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları açıklandı.

AA | 29.08.2019 - 12:34..
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Üniversitede 4 yıllık bölüm okuyup memur olma hayali ile sınava giren adaylar 4 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavına girdi.

Ardından 20-21 Temmuz tarihleri arasında ise Alan Bilgisi sınavı üç farklı oturumda gerçekleştirildi. Son olarak yine öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde düzenlendi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen 2019 KPSS sonuçları açıklandı.

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