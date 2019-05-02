taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9637
Euro
6.6742
Altın
1270.87
Borsa
94179.37
Gram Altın
243.669

KPSS sorularının çalınması davasında 64 sanığa hapis

FETÖ üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada; 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 02.05.2019 - 23:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ile firari Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz 6 yıl 3'er ay, gazeteci Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, karara bağlandı.

Buna göre; sanıklardan Emre Kazan ve Önder Kavakoğlu, "silahlı terör örgütü yöneticisi" olmak suçundan 12 yıl 6'şar ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılırken, sanıklardan Kazan hakkında yakalama kararı çıkarılması kararlaştırıldı.

Sanıklar Özcan Solmaz, Fatih Hayal ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklardan 27'sini "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 6 yıl 3'er ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.

Dolandırıcılık suçundan mahkum olan sanıklar, kamuda çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezasına da çarptırıldı.

KPSS sorularının çalınması davasında 64 sanığa hapis

FETÖ ELEBAŞI İLE ADİL ÖKSÜZ'ÜN AKRABALARINA DA CEZA

Sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ile örgütün darbe girişiminde rol aldığı belirlenen firari sivil imamı Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de arasında bulunduğu 32 sanık ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılandığı başka bir davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan mahkum olan bir sanık hakkında bu suçtan açılan kamu davasının reddi, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise beraatı kararlaştırıldı.

Mahkeme, firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının ise ayrılmasına karar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

630
Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

314
Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

463
Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

210
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

796
Çimentocular bölünmüş yollara beton bariyer istedi

Çimentocular bölünmüş yollara beton bariyer istedi

183
Trump Türkiye'ye gelecek

Trump Türkiye'ye gelecek

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir