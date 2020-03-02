taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2239
Euro
6.9293
Altın
1599.07
Borsa
107691.23
Gram Altın
318.785
Bitcoin
55403.43

KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanırken, adayların meraklı bekleyişi sona erdi.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 17:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

14-20 Şubat tarihleri arasında atama tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama tercih sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

"14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir
11 yaşındaki Melisa kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybetti.
Diyarbakır ailelerinin erkekleri askerlik şubesine başvurdu
Diyarbakır'da, HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin erkekleri, İdlib'e gitmek için askerlik şubesine başvuru yaparak dilekçe doldurdu.
Mülteci ile taksicinin ücret pazarlığı
Yunanistan'a gitmek isteyen mülteciler, ücret konusunda araç sürücüleriyle anlaşamıyor.
Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kontrolden çıkan kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
1854
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
785
Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
544
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
323
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
445
Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı
135
Türkiye'de koronavirüs için yapılması gerekenler
Türkiye'de koronavirüs için yapılması gerekenler
57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir