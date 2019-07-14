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KPSS'deki Amerikan armudu sorusu

Sınavın ilk oturumunun tamamlanmasının ardından, Amerikan armudu sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Merkezi | 14.07.2019 - 16:15..
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KPSS'deki Amerikan armudu sorusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu bugün gerçekleşti.

Saat 10.15'te başlayan sınav, 12.25'te sona erdi. Adaylar, KPSS yorumlarını Twitter üzerinden yaptı. Özellikle Amerikan armudu olarak da bilinen ve Alanya'da çok miktarda üretilen Avokado sorusu ön plana çıktı.

AMERİKAN ARMUDU'NUN DİĞER ADI

"Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusu adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Şıklar arasında; kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi var. Doğru cevap; avokado olacak.

KPSS'deki Amerikan armudu sorusu


 


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