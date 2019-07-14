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KPSS'nin birinci oturumu başladı

Tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmadı.

İHA | 14.07.2019 - 11:57..
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KPSS'nin birinci oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu saat 10.15'te başladı.

Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan binlerce aday, tek tek aranarak sınıflara alındı.

GEÇ KALANAR SINAVA GİREMEDİ

Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav salonlarının kapıları kapatıldı. Bazı adaylar son anda sınava yetişirken bazı adayları ise 15 dakika kuralı gereği kapıların kapatılması nedeniyle sınava alınmadı.KPSS'nin birinci oturumu başladı

KİMLİK FOTOKOBİSİYLE GELİNCE ALINMADI

Adana'da ise kimliğini kaybeden bir kişi, KPSS'ye kimlik fotokopisiyle girmek isteyince alınmadı. Bunun üzerine aday, öğleden sonraki oturuma katılmak için nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını sorup ayrıldı.KPSS'nin birinci oturumu başladı

EŞİ VE ÇOCUĞUYLA SINAVA KOŞANLAR OLDU

Adaylar salonlara saat 10.00'a kadar alınırken, bazı adaylar sınava dakikalar kala yanlış salona geldi. Görevlilerden salonun yerini öğrenen adaylar koşarak gitti. Bir kadın adayın ise eşi ve çocuğuyla koşması dikkat çekti.

Yüzbinlerce genç KPSS'de ter döktü

KPSS'nin birinci oturumu başladı

KPSS'nin birinci oturumu başladı

KPSS'nin birinci oturumu başladı

KPSS'nin birinci oturumu başladı

KPSS'nin birinci oturumu başladı

KPSS'nin birinci oturumu başladı

KPSS'nin birinci oturumu başladı



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