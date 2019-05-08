Kral Selman Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

ÇİN-SUUDİ ARABİSTAN GÖRÜŞMESİ

İki lider bölgedeki son durumu değerlendirerek, uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, uluslararası konularda ve ortak bölgesel meselelerde sürekli iş birliği yapılmasının önemini vurguladı.

STRATEJİK ORTAKLIK

Suudi Arabistan'ın 2020'deki G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasına değinen Şi, bu gelişmeyi stratejik ilişkilerde ufuk açıcı bir adım olarak nitelendirdi.

Görüşmenin, bölgede ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.