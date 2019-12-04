Kral Selman, Katar Emiri'ni KİK Zirvesi'ne davet etti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmış, Aralık 2018'deki 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi de Umman yerine Suudi Arabistan'da yapılmıştı.

Zirveye Katar, BAE ve Umman liderleri katılmamıştı.

2 YIL SONRA ÇÖZÜME YAKLAŞILDI

Aradan geçen 1 yılın ardından Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

VE DAVET GELDİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başkent Riyad'da 10 Aralık'ta düzenlenecek 40'ıncı KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye davet mektubu gönderdi.

Kral Selman'ın davet mektubu KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Reşid el-Zeyani tarafından Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Al Sani'ye iletildi.