Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

Kaşıkçı cinayeti sonrasında Kral Selman ve Veliaht Prens Selman, birçok konuda ters düştü.

"POLİTİK BİR HAMLE"

Şubat ayının sonunda Mısır'a ziyaret gerçekleştiren Kral Selman, kendisine "politik bir hamle" olabileceği konusunda danışmanları tarafından uyarıldı. Güvenlik ekibinde Veliaht Prens’e sadık isimlerin olabileceğini düşünen Kral, hemen önlemler alarak, Riyad'tan özel olarak seçilen sadık 30 kişilik yeni koruma ekibini Mısır'a getirtti.

BÜYÜKELÇİ ATADI

Kral Selman Mısır ziyaretini gerçekleştirirken, ABD'ye yeni kadın büyükelçi atayan Prens Selman'ın, ziyaret sonrası Suudi Arabistan'a dönen babasını karşılamaması da gerginliği gözler önüne serdi.

(ABD Büyükelçisi Prenses Rima)