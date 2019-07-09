Kral Selman’ın kızı işçiyi dövdürme emrinden yargılandı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Selman'ın kızı Prenses Hassa Bint Selman, Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi dövdürüp ayaklarını öptürmüştü.
Fransa'da, Prenses Hassa hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.
GIYABEN YARGILANDI
Prenses Hassa bint Selman’ın duruşması, bugün Paris’te görüldü. Prenses Hassa bint Selman, “kasten yaralama” gerekçesiyle gıyaben yargılandı.
ODANIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ DİYE DÖVDÜRDÜ
Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Prenses Hassa bint Selman’ın Paris’teki evinde yenileme çalışmaları yapan işçi, odanın fotoğraflarını çekti. Kral’ın kızı, korumalarına işçiyi dövmelerine emretti.