Kral Selman'ın üvey ağabeyi hayatını kaybetti

88 yaşında yaşamını yitiren Prens Muteb bin Abdulaziz'in, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ölüm nedenine dair bilgi verilmeyen Muteb bin Abdulaziz'in naaşı, yarın yatsı namazını müteakip Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

OĞULLARINDAN BİRİYDİ

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yayınlanan taziye mesajında da Muteb bin Abdulaziz'in, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in oğullarından biri olduğu belirtildi.

BAZI BAKANLIKLARI ÜSTLENMİŞTİ

Ülkede Kral ve Veliahtı tayin eden Biat Heyeti üyesi de olan Bin Abdulaziz, 2009 yılına kadar bazı bakanlıkları üstlenmişti.