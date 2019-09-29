Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü

Suudi devlet televizyonu Kral Selman'ın yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğünü duyurdu. Generalin bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

SİYASİ BİR SUİKASTE KURBAN GİTMİŞ OLABİLİR

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği öne sürülüyor.