taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü

Suudi Arabistan Kralı selman bin Abdülaziz'in yakın korumasının Veliaht Prens tarafından görevden alındığı ve suikaste uğradığı belirtiliyor.

Detay Haber | 29.09.2019 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suudi devlet televizyonu Kral Selman'ın yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğünü duyurdu. Generalin bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü

SİYASİ BİR SUİKASTE KURBAN GİTMİŞ OLABİLİR

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği öne sürülüyor.

Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da yeni bir deprem daha

İstanbul'da yeni bir deprem daha

118
Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

65
Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

105
Trump: Her şeyi sizin için yaptım

Trump: Her şeyi sizin için yaptım

29
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

Antalya'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

19
Suriye'de Esad'dan çıkın yoksa vururuz tehdidi

Suriye'de Esad'dan çıkın yoksa vururuz tehdidi

57
İstanbul'da deprem sonrası bana hasar tespiti

İstanbul'da deprem sonrası bana hasar tespiti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir