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Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararına destek verdi.

AA | 14.01.2020 - 07:06..
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Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz

Kraliçe, kendi başkanlığında gerçekleştirilen aile toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Toplantıyı, "yapıcı bir tartışma" diye nitelendiren 2. Elizabeth, "Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz

Kraliyet üyeleri, askerler için mutfakta Noel keki yaparken, Prens Harry ve eşi Meghan yok.

"DAHA ÖZGÜR BİR YAŞAM İSTEKLERİNİ ANLIYORUZ"

Kraliçe açıklamasında, "Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz

Kraliçe 2. Elizabeth'ın Noel mesajını verdiği masada Prens Harry ve eşi Meghan'ın fotoğrafı yoktu.

"KAMU KAYNAKLARIYLA YAŞAMAK İSTEMEDİLER"

Çiftin, yeni hayatlarında kamu kaynaklarına dayanarak yaşamak istemediklerini de açıkça ortaya koyduklarını aktaran Kraliçe, şunları kaydetti:

"O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailem için çözülmesi karmaşık konular. Daha yapılacak işler var ancak önümüzdeki günlerde nihai karara varılmasını istedim."

Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz


KRALİYET ADINA BİR İLK OLDU

Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde bugün Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya gelmişti. Kraliyet ailesinin böyle bir toplantıyı kamuoyuna duyurması, İngiliz basınında "bir ilk" şeklinde nitelendirilmişti.

Prens Harry, toplantıya bizzat katılırken; Meghan Markle'ın oğluyla bulunduğu Kanada'dan telefonla bağlanması bekleniyordu.

Harry ve Meghan çifti, geçen hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla, kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.

Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz

KRALİYETİN YENİ "PROBLEMLİ" GELİNİ

Çift, geçen yıl haklarında yapılan haberler nedeniyle bazı İngiliz gazeteleriyle mahkemelik olmuştu.

Harry, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.

Prens Harry ve Meghan Markle, önceki yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce aktrislik kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz

PRENSİN ANNESİ "PAPARAZZİ KURBANI" OLMUŞTU

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz

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