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Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı

Kraliçe Elizabeth'in 93'üncü yaş günü kutlamaları sebebiyle Ankara'da bulunan İngiltere Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi.

DHA | 21.06.2019 - 02:20..
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İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği, Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü nedeniyle tören düzenledi.Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı

Büyükelçilikte gerçekleştirilen törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem Elmacı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, eski AB Bakanı Egemen Bağış, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’un ev sahipliğinde düzenlenen gecede, davetlilere canlı müzik eşliğinde İngiliz mutfağından yiyecekler sunuldu.  Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı

BİRLİK MESAJI

Büyükelçi Chilcott, törende yaptığı Türkçe konuşmada, “Gelecek hafta seçilecek olan yeni başbakanımız Kraliçe’nin hükümdarlığı boyunca birlikte çalıştığı 14’üncü başbakan olacak. İlk başbakanı Winston Churchill’di. Ziyaret ettiği ve tanıştığı ilk Türk Cumhurbaşkanı ise İsmet İnönü’ydü. Birleşik Krallık, karmaşık bir ülke, 4 ulustan oluşuyoruz. Bizi oluşturan bu uluslar, çağdaş Britanya’yı oldukça zengin çeşitliliği olan bir ülke yaptı. Çeşitliliğimiz Birleşik Krallık’ı yuva edinen 300 bin Türk’ü de içeriyor” diye konuştu.

Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı

Britanya’nın Brexit sonrasında da dışa dönük ve uluslararası ortak çalışmalara ortak olan bir ülke olmaya devam edeceğini kaydeden Chilcott, “Çünkü bu özelliğimizi devam ettirmenin ülkemizin yararına olacağına inanıyoruz. Ayrıca, Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olması da bizim yararımıza olacaktır. Erdoğan ve May'in liderliği sayesinde son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok seviye kaydetti. Uluslararası ortamın her zaman olduğundan çok daha sınayıcı bir hal aldığı şu dönemde iyi dostların omuz omuza olması gerek” ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı

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