Kraliçe Elizabeth, 94'üncü yaşını internetten kutlayacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 94'üncü yaş günü kutlaması koronavirüs engeline takıldı.

Kraliçe'nin doğum gününün nasıl kutlanacağına ilişkin alternatif seçenek arayan Buckingham Sarayı, doğum günü partisinin internet üzerinden düzenleneceğini açıkladı.

GELENEKSEL KUTLAMAYA YEŞİL IŞIK YAKMADI

Kraliçe'nin, koronavirüs salgını döneminde geleneksel kutlamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

1923'TE DÜNYAYA GELDİ

Öte yandan, 21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da "Trooping the Colour" etkinliği yapılıyor.

Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından bir askeri tören düzenleniyor.

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN İSİM

68 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, ülkenin tahtta en uzun süre duran monarkı unvanını taşıyor.