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Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson'a yetkiyi verdi

Boris Johnson, İngiltere Kraliçe'siyle buluşarak yetkiyi aldı.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 17:57..
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Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson'a yetkiyi verdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Boris Johnson'a hükümeti kurma yetkisi verdi. Böylelikle Boris Johnson, resmi olarak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

Yeni başbakan Johnson'ın, kraliçenin karşısındaki rahat tavırları dikkat çekti.

THERASA MAY ÖNÜNDE EĞİLİRDİ

Eski başbakan Theresa May, Kraliçe II. Elizabeth'i görünce önünde eğilirdi. Eski gösterişli ve büyük Britanya İmparatorluğu'ndan kalma bu geleneğe göre, Britanya Kraliçesi'nin uygun bularak dizbağı nişanı takdim ettiği kişiler kendisinin önünde diz çökebiliyor.

Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson'a yetkiyi verdi

Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson'a yetkiyi verdi

Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson'a yetkiyi verdi

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