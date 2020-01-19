taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

Tüm unvanlarından vazgeçerek Kraliyet Ailesi'nden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’ten de onay aldı. Çiftin ayrılışı, Kraliçe'nin mektubuyla resmileşti.

Haber Merkezi | 19.01.2020 - 10:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

Prens Harry ve Meghan Markel’ın sivil hayatı seçerek İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılma isteklerini açıklaması, geçtiğimiz haftalarda gündemi oldukça meşgul etti.

Evlendikleri günden beri Kraliyet kurallarına aykırı tavırlarıyla bilinen Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin duyurdukları ortak kararın, Kraliyet Ailesi içinde büyük bir kargaşaya neden olduğu da söylentiler arasındaydı.

KRALİÇE SON NOKTAYI KOYDU

Kraliçe Elizabeth’in, ikilinin kararı karşısında oldukça sıkıntıya girdiği, İngiliz basınında sıklıkla yer alırken yaşanan son gelişme, Harry ve Meghan’ın kararının sonuçlandığını da ilan etmiş oldu.

Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

Sussex Dükü ve Düşesi, geçtiğimiz gün resmi Instagram hesaplarında Kraliçe Elizabeth’in imzasını taşıyan bir mektuba yer verdi.

"YENİ HAYATLARINDA BAŞARILAR"

Kraliçe Elizabeth’in mektubunda şu ifadelere yer verildi: "Harry, Meghan ve Arhie her zaman ailemin sevilen üyeleri olarak kalacak. Son iki sene boyunca tecrübe ettikleri zorlukları gördüm ve onlara daha bağımsız bir hayat diliyorum. Bugüne kadar ülke için yaptıkları işlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Meghan kısa sürede ailemizin bir parçası olduğu için onunla gurur duyuyorum. Tüm ailem ümit ediyor ki, bugünkü sözleşmeyle birlikte mutlu ve huzurlu yeni bir hayata başlarlar."

Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

Resmi mektubun yayınlanmasıyla beraber çiftin kraliyet ailesi görevleri tamamen sona ermiş oldu.

 

Prens Harry ve Meghan Markle’ın vazgeçtiği Kraliyet geliri haberi için tıklayınız

Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

İlginizi Çekebilir
ABD'ye göç etmek isteyenler Meksika sınırında
Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yüzlerce göçmen Meksika sınırına vardı.
Putin, anayasa değişikliğine gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anayasa'da bazı değişikleri içeren paketi Federal Meclis'e sundu.
Lübnan’da çatışmalar: 220 yaralı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda yaralı sayısı 220'ye yükseldi.
Çin'de gizemli virüs giderek yayılıyor
Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

137
KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

38
Otostopla dünya turu yapan Alman genç Mersin'de

Otostopla dünya turu yapan Alman genç Mersin'de

60
Çin'de gizemli virüs giderek yayılıyor

Çin'de gizemli virüs giderek yayılıyor

22
Okan Buruk'tan Vedat Muriç'e gönderme

Okan Buruk'tan Vedat Muriç'e gönderme

91
McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

41
Dinozorların sonu hakkındaki tartışmalarda son tespit

Dinozorların sonu hakkındaki tartışmalarda son tespit

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir