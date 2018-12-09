Kraliçe Elizabeth ile tanıştığı sırada ortadan yok oldu

Londra'da çocuklar için hizmet veren bir hayır kuruluşunu ziyarete giden Kraliçe Elizabeth, bu ziyareti sırasında gerçekleşen seramonide ilginç bir an yaşadı.

KÜÇÜK ÇOCUK HEYECANLANDI

Bu seramonide Kraliçe Elizabeth'i gören küçük bir çocuk, oldukça heyecanlandı. Heyecanına yenik düşen çocuk, önce yere eğildi ve ardından yetkililerin arkasına geçti.

Kraliçe Elizabeth ile tanıştığı sırada ortadan yok olan çocuk İZLE



BİR ANDA ODANIN DIŞINA ÇIKINCA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Yetkilierin arkasına geçtikten sonra ise bir anda odanın dışına çıkan çocuk gülüşmelere neden oldu.