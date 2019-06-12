Kraliçe Elizabeth Malta'daki evini satıyor

Kraliçe Elizabeth'in İngiltere dışındaki tek evi, Malta'nın başkenti Valletta yakınlarında bulunuyordu. Ancak Kraliçe ani bir kararla buradaki evini satma kararı aldı.

40 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Kraliçe Elizabeth, evi 6 milyon euroya, yani 40 milyon liraya satışa çıkardı. Kraliçe, eşi Prens Philip'in 1949-1951 yılları arasında deniz subayı olarak görev yaptığı dönemde buraya taşınmıştı. Prens'in görevi bitince de buradan ayrılmışlar ve ev o günden bugüne kadar bakımsız kalmıştı.

TARİHİ DEĞERE SAHİP

Lüks bir emlak şirketinin verdiği ilanda, Kraliçe'nin villası "Kayda geçmiş büyük bir tarihi değere sahip, Palazzo mimarisindeki muhteşem bir konut." olarak nitelendi.

"BURASI HEP ÖZEL KALACAK" DEMİŞTİ

Kraliçe, ilk olarak Prens Philip'in amcasının kiraladığı bu evde güzel anıları olduğunu daha önce de söylemiş, 2015'te Malta'ya ziyaretinde "Burası benim için hep özel kalacak." demişti.