Kraliçe Elizabeth sarayına personel arıyor

Geçtiğimiz günlerde, İngiliz Kraliyet Haneleri tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in yanında çalışacak eleman arayışı içerisinde olduğu duyuruldu.

157 BİN 377 TL MAAŞ

İş tanımında 'iyi bir takım oyuncusu' arandığı vurgulanırken, çalışmaya hak kazanan kişinin Buckingham Sarayı'nda yaşayacağı belirtildi. Yıllık 22 bin 400 pound (yaklaşık 157 bin 377 TL) maaş teklif edilen pozisyonda, yan haklar da bulunuyor.

33 GÜN İZİN

Yüksek standartlarda bir iş yapılmasını isteyen Kraliyet ailesi, deneyimsiz adayların eleneceğini açıklarken, çalışacak kişinin 33 gün izin kullanabileceği, konaklama ve yemek masraflarının da karşılanacağını duyurdu. Fakat bu işte aynı zamanda, hayvanların temizliğinden sorumlu olma şartı da aranıyor.

ATLARIN EĞİTİMİ VE BAKIMI

Kurumun resmi internet sitesinde, "Atlarınız dünya sahnesinde gösteri yapmaya hazır olmalı dolayısıyla yüksek standartlara ulaşmalısınız. Atların milyonlarca insan önünde gerçekleşen seremonilerde görevlerini yapmalarını sağlamak sizin elinizde. Göreviniz atları düzenli olarak eğitmek ve çalıştırmak. Böylelikle seremonilerde üstlenecekleri rolleri gerçekleştirebilsinler." açıklaması yer aldı.

GÖSTERİLERDE ATA BİNİLECEK

Bu pozisyondaki kişilerin büyük etkinlik ve gösterilerde ata binmesinin gerekli olduğu da vurgulandı.

Pozisyon için başvurular 10 Ekim'e kadar sürecek.