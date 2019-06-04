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Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

Kraliçe Elizabeth'in ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna verdiği yemeğe, tartışma yaşadığı Meghan Markle ve eşi Prens Harry katılmadı.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 09:29..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti, yine krizle başladı...

Ziyaret; daha İngiltere'ye gitmeden başlayan karışıklık ve protesto gösterilerinin gölgesinde dün gerçekleşti.

EDEPSİZ POLEMİĞİ

ABD Başkanı Trump'ın, 'The Sun' gazetesine verdiği röportajda, Meghan Markle'ın açıklamalarına ilişkin sorular sorulmuş ve Trump'ın, Prens Harry'nin eşine 'edepsiz' dediği iddiaları ortaya atılmıştı.

ABD Başkanı ise bu iddiaları reddetse de Prens Harry ve Trump arasındaki gerginlik, dün davette kendini gösterdi.

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

PRENS HARRY VE TRUMP ARASINDA GERGİNLİK

Prens Harry ve ABD Başkanı Trump, gün boyu yan yana gelmemeye özen gösterdi. Ayrıca Prens Harry, sadece Trump'ın kızı Ivanka Trump ile uzun uzun sohbet etti.

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

Kraliçe Elizabeth'in akşam yemeği daveti ise oldukça görkemli geçti. ABD Başkanı, eşi Melania Trump ve ailesiyle tam kadro katıldı.

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY DAVETE KATILMADI

Akşam yemeği davetine, Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton katıldı.

Bu davete İngiltere Kraliyeti'nden herkes katılırken, Trump'ın tartışma yaşadığı Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

(7 Haziran'da görevini bırakacak İngiltere Başbakanı Theresa May de davete Prens William ile katıldı)

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

(Prens William'ın eşi Kate Middleton)

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

(ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da davete katıldı)

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