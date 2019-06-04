Kraliçe'nin verdiği yemeğe Meghan Markle katılmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti, yine krizle başladı...

Ziyaret; daha İngiltere'ye gitmeden başlayan karışıklık ve protesto gösterilerinin gölgesinde dün gerçekleşti.

EDEPSİZ POLEMİĞİ

ABD Başkanı Trump'ın, 'The Sun' gazetesine verdiği röportajda, Meghan Markle'ın açıklamalarına ilişkin sorular sorulmuş ve Trump'ın, Prens Harry'nin eşine 'edepsiz' dediği iddiaları ortaya atılmıştı.

ABD Başkanı ise bu iddiaları reddetse de Prens Harry ve Trump arasındaki gerginlik, dün davette kendini gösterdi.

PRENS HARRY VE TRUMP ARASINDA GERGİNLİK

Prens Harry ve ABD Başkanı Trump, gün boyu yan yana gelmemeye özen gösterdi. Ayrıca Prens Harry, sadece Trump'ın kızı Ivanka Trump ile uzun uzun sohbet etti.

Kraliçe Elizabeth'in akşam yemeği daveti ise oldukça görkemli geçti. ABD Başkanı, eşi Melania Trump ve ailesiyle tam kadro katıldı.

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY DAVETE KATILMADI

Akşam yemeği davetine, Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton katıldı.

Bu davete İngiltere Kraliyeti'nden herkes katılırken, Trump'ın tartışma yaşadığı Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

(7 Haziran'da görevini bırakacak İngiltere Başbakanı Theresa May de davete Prens William ile katıldı)

(Prens William'ın eşi Kate Middleton)

(ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da davete katıldı)