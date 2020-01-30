Kraliyet Ailesi'nin bağımsız üyeleri zor günler geçiriyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakarak kendi kazandıklarıyla geçinme kararlarının (Megxit) beklendiği gibi gitmediğini öne sürüldü.

Dünyanın konuştuğu ünlü çiftin şimdilik olası en kötü ekonomik senaryoyla karşı karşıya olduğu konuşuluyor.

MALİKANE GİDERLERİ ZORLUYOR

İngiliz basınına göre; Prens Charles'a ait fondan gelen paradan yararlanmayı sürdürmelerine karar verilen çiftin Kanada'da yaşadıkları lüks malikanenin yıllık 2 milyon sterlinin üzerindeki giderlerini bile karşılamakta zorlanıyor.

LÜKS HAYATA DEVAM EDİYORLAR

Harry ve Markle'ın aileden ayrılmalarına rağmen alıştıkları lüks hayatı sürdürmelerinin yaşadıkları ekonomik sıkıntıda etkili olduğu söyleniyor. Çiftin yaşadığı evin aylık giderinin 20 bin sterlinin üzerinde olduğu belirtiliyor.

SUSSEX ROYAL'DAN BÜYÜK GELİR SAĞLAYACAKLAR

Bütün bu kötü ekonomik senaryo iddialarına rağmen Sussex Royal markanın da sahibi olan çiftin yüzlerce ürünün patentini almış olması şimdiden gelecekteki yatırım ve gelirlerin habercisi. Saraya bağlıyken dışarıdan gelir kazanmaları yasak olan çiftin artık dünyanın her yerinden istedikleri markalarla anlaşma yapma şansları olduğu biliniyor. Merak edilen ise Harry ve Markle'ın hangi anlaşmalara imza atacakları.