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Kraliyet çifti, düğün gelirini korona için verdi

Kaliyet görevlerini bıraksalar da İngiltere için çalışmaya devam eden Meghan Markle ve Prens Harry, düğünlerinin yayın gelirini virüsle mücadele için İngiltere'deki bir yardım kuruluşuna bağışladı.

Haber Merkezi |
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Kraliyet çifti, düğün gelirini korona için verdi

Meghan Markle ve Prens Harry, koronavirüs salgınında İngiltere için kolları sıvadı.

38 yaşındaki Meghan ile 35 yaşındaki Harry, İngiltere’de yoksulların gıdaya ulaşmasını sağlamak ve açlığa çözüm bulmak için çalışan Feeding Britain adlı yardım kuruluşuna, 112 bin dolar bağışladıklarını duyurdu.

Bağışın kaynağı, çiftin dünyada milyonlarca kişi tarafından seyredilen Kraliyet düğününün BBC yayınından elde edilen gelir.

Kraliyet çifti, düğün gelirini korona için verdi

“MUTLULUK DUYUYORLAR”

Sussex çifti, 19 Mayıs 2018’de Windsor Kalesi'nde kıyılan nikahın yayınından elde edilen kârı, seçtikleri hayır kurumlarına yatırmayı planlamışlardı.

Çift adına yapılan açıklamada, “Bu paranın böylesine önemli bir mesele için bağışlanmasını sağlamaktan mutluluk duyuyorlar.” denildi.

Kraliyet çifti, düğün gelirini korona için verdi

‘MEL GIBSON’IN EVİNİ SATIN ALDILAR’ İDDİASI

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Sussex Royal adını da kullanmamaları gereken Meghan Markle ve Prens Harry, Sussex Royal adlı yardım vakıflarının adını oğulları Archie'den ilhamla alarak değiştirmiş, kurdukları vakfı oğulları Archie'nin adından yola çıkarak Archewell olarak isimlendirmişti.

Los Angeles’a taşındıkları öğrenilen çift hakkında en son, ünlü aktör Mel Gibson'ın 14.5 milyon dolarlık evini satın aldığı iddiası öne sürülmüştü.

İddia, bir emlak danışmanının kendi Instagram sayfasındaki paylaşımından dolayı ortaya çıkmıştı.

Kraliyet çifti, düğün gelirini korona için verdi

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