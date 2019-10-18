İngiliz Kraliyet gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretlerine devam ediyor.

CAMİYE GİTTİ, KUR'AN DİNLEDİ

Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan’daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti.

Kraliyet gelini Kur'an dinledi VİDEO

AYAĞINI BİLE ÖRTTÜ

Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur’an dinledi. Yere oturarak Kur’an dinleyen Middleton’ın ayağını örtmesi, dikkatlerden kaçmadı.