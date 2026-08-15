Kralspor Haberleri

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Zeynep Sönmez, Cincinnati Açık Turnuvası'na 2. turda veda etti
Rizespor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi
Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u iki golle geçti
İstanbulspor ile Bodrum FK yenişemedi
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Inter, Djed Spence'i transfer etti
Inter, Tottenham forması giyen savunma oyuncusu Djed Spence'i renklerine bağladığını duyurdu.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor.
Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk maçına çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk Süper Lig maçına çıktı.
Beşiktaş, Necip Uysal için veda töreni düzenleyecek
Beşiktaş Kulübü, Eyüpspor maçı öncesinde Necip Uysal için veda töreni düzenleneceğini duyurdu.
Fatih Tekke: Hakemin konuşulmadığı bir lig olsun
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı öncesinde "Yarışın centilmence geçtiği, hakemin konuşulmadığı bir lig olsun" ifadelerini kullandı.
Chelsea, hazırlık maçında Real Sociedad'ı yendi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol ekibi Real Sociedad ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.
Konyaspor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
Konyaspor; Eric Souleymane Konate, Mohamed Samoussy Fofana, Alpha Fofana ve İbrahima Bah'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Emre Bilgin, Eyüpspor'a transfer oldu
Beşiktaş, 22 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'in Süper Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olduğunu duyurdu.
İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun ismi Ankara'daki tesise verilecek
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, "En kısa sürede Bakanlığımızla yapacağımız yazışmalar neticesinde bu tesisin ismini İlke Özyüksel Mihrioğlu Modern Pentatlon Tesisleri yapacağız" dedi.
Lucas Gourna-Douath’ın yeni adresi Hull City oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Salzburg’un 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.
Beşiktaş, Süper Lig'e evinde iyi başlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de son 10 sezondaki ilk maçların 9'unu kazandı, 1'inde ise mağlup oldu.
Samsunspor'da gözler Göztepe maçına döndü
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Göztepe ile çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çünkü Göztepe bizim direkt rakibimiz gibi gözüküyor. Eğer biz ilk 5 için oynayacaksak Göztepe'nin üstünde olmalıyız" dedi.
Galatasaray, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.
Atletico Madrid, Cristian Romero'yu transfer etti
Atletico Madrid, Tottenham'ın Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Andrea Mazzon: Bence büyük hayaller kurmalıyız
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, "Bence büyük hayaller kurmalıyız. Dünya Kupası'nda da Avrupa'daki turnuvalarda olduğu gibi, ilerleyen aşamalarda diğer gruptan hangi takımla eşleşeceğiniz çok önemli" dedi.
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