Kralspor Haberleri

Samsunspor'da gözler Göztepe maçına döndü

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Göztepe ile çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çünkü Göztepe bizim direkt rakibimiz gibi gözüküyor. Eğer biz ilk 5 için oynayacaksak Göztepe'nin üstünde olmalıyız" dedi.