Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
642.657
0.45%
BTXN Coin
21.50
0.18%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    Everton'dan Cenk Tosun'a Beşiktaş için şartlı izinDi Maria'dan Muslera'ya enfes golAhmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a moralSinan Gümüş'e takım arkadaşlarından büyük destekGalatasaray'ın gündeminde yine Teemu Pukki varMarcao'yu Inter ve Roma istiyorAttila Szalai'ye Barcelona kancasıTürkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leriDilara Yücel: Ringlerin en güzel kadınıyım2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçlarıOzan Tufan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıDani Alves Barcelona'ya geri döndüAcun Ilıcalı, Hull City için tarih verdiKuntz: Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuzGolbolde Avrupa'ya damga vurdukArda Turan sakatlığını atlattıPetr Cech, Galatasaray maçındaki atmosferi övdüSüleyman Hurma'dan Mesut Özil sözleriBerke Özer, Galatasaray derbisinde sahadaMesut Özil'den cuma mesajı

    Kralspor Haberleri

    Serkan Tokat hakemliği bıraktı

    Serkan Tokat hakemliği bıraktı

    Son 5 yılın en başarılı takımı Trabzonspor

    Son 5 yılın en başarılı takımı Trabzonspor

    13 Kasım 2021 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    13 Kasım 2021 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Genç tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy Kenya'da şampiyon

    Genç tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy Kenya'da şampiyon

    16 saat önce
    Iniesta: Bir gün Barcelona'ya dönmek istiyorum

    Iniesta: Bir gün Barcelona'ya dönmek istiyorum

    22 saat önce
    Kritik müsabaka: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kritik müsabaka: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    22 saat önce
    UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti

    UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti

    23 saat önce
    Fanatik baba oğlunun adını Muslera koydu

    Fanatik baba oğlunun adını Muslera koydu

    Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e özel gözlük

    Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e özel gözlük

    Şanlıurfaspor Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Şanlıurfaspor Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Galatasaray yurt dışında pilot takım oluşturacak

    Galatasaray yurt dışında pilot takım oluşturacak

    1 gün önce
    Almanya Milli Takımı, Joachim Löw'e veda etti

    Almanya Milli Takımı, Joachim Löw'e veda etti

    1 gün önce
    Konyaspor'dan İlhan Palut'a yeni sözleşme teklifi

    Konyaspor'dan İlhan Palut'a yeni sözleşme teklifi

    1 gün önce
    Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

    Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı

    1 gün önce
    Kuntz'un Cebelitarık maçı planı belli oldu

    Kuntz'un Cebelitarık maçı planı belli oldu

    Mustafa Denizli'nin hedefi Aytaç Kara

    Mustafa Denizli'nin hedefi Aytaç Kara

    Mustafa Reşit Akçay'ın Dino Ndlovu mucizesi

    Mustafa Reşit Akçay'ın Dino Ndlovu mucizesi

    Batshuayi: Aradan sonra daha iyi olacağım

    Batshuayi: Aradan sonra daha iyi olacağım

    1 gün önce
    Görüş Bildir