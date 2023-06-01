68 Aksaray Belediyespor’un şampiyonluk kupası çalındı Grubunu birinci sırada bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı. Aksaray Belediyesi, sosyal medya hesabından "Lütfen gören duyan varsa haber versin" paylaşımında bulundu.

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Türkiye liglerinde kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren 68 Aksaray Belediyespor, şok bir haberle sarsıldı.

Aksaray Belediyesi önünde sergilenen şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.

Yardım çağrısında bulunuldu

Aksaray Belediyesi, sosyal medya hesabından çalınan kupa için yardım çağrısında bulundu.

"Gören, duyan kim varsa bizlere haber versin"

Aksaray Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: