68 Aksaray Belediyespor’un şampiyonluk kupası çalındı
ensonhaber.com

Türkiye liglerinde kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren 68 Belediyespor, şok bir haberle sarsıldı.

Aksaray Belediyesi önünde sergilenen şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.

Yardım çağrısında bulunuldu

Aksaray Belediyesi, sosyal medya hesabından çalınan için yardım çağrısında bulundu.

68 Aksaray Belediyespor’un şampiyonluk kupası çalındı
Aksaray Belediyesi'nde sergilenen kupa

"Gören, duyan kim varsa bizlere haber versin"

Aksaray Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.

Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.