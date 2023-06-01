68 Aksaray Belediyespor’un şampiyonluk kupası çalındı

ensonhaber.com
Türkiye liglerinde kupalar sahiplerini bulmaya devam ediyor.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren 68 Aksaray Belediyespor, şok bir haberle sarsıldı.
Aksaray Belediyesi önünde sergilenen şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.
Yardım çağrısında bulunuldu
Aksaray Belediyesi, sosyal medya hesabından çalınan kupa için yardım çağrısında bulundu.
"Gören, duyan kim varsa bizlere haber versin"
Aksaray Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.
Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.