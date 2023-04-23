Ali Koç'tan depremzedeye fırça

İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayasıyla Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Koç ve Fenerbahçeli futbolcular depremzedelerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Koç’un televizyon kanalına canlı bağlantı yaptığı sırada bir depremzede kendisine “başkanım, başkanım” diyerek seslendi.

Koç yayın biter bitmez depremzedeye dönerek “Neden bağırıyorsun” diyerek fırça attı.

Depremzedenin mahcubiyeti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların fotoğraf isteğini kırmayan Ali Koç, şunları söyledi:

Bugün iki bayramı birden kutluyoruz. Hem Ramazan Bayramı, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ülkemize sağlık ve barış dolu nice bayramlar diliyorum. Bugün Hatay'da çocuklarla bayramı kutluyoruz. Bu bayramda Sarı Lacivert Derneği'nin büyük çabalar sarf ederek kurduğu çadır kentte etkinlikler yapıyoruz. Pek çok sponsorumuz çocuklarımız eğlensin diye etkinlik alanları kurdular. Bir gün bile onları mutlu edebildiysek, ne âlâ bize, ne âlâ Fenerbahçe'ye.