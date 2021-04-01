Antalyaspor, UEFA Kulüp Lisansı sorununu çözdü

Başkan Mustafa Yılmaz, finansal şartları yerine getirdiklerini belirterek, "Bu durum, UEFA Kulüp Lisansı alabilmemizin yanı sıra transfer engelimizin de kalktığı anlamına gelmektedir." dedi.

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, kulübün mali durumuyla ve kupa maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'un 21 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırdığını ve 55 yıllık tarihinde kupaya ikinci kez bu kadar yaklaştığını söyleyen Yılmaz, 1 ayı henüz geride bırakmış yeni bir yönetim kurulu olarak 13 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra finalist olma mutluluğunun da kendilerine nasip olduğunu hatırlattı.

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞTIK"

Yazılı bir açıklama yapan Başkan Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası’nı kente getirmeleri halinde önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme onurunu yaşayacaklarını belirterek, "Ancak bu gururu yaşayabilmemiz için önümüzde finansal anlamda acil olarak aşmamız gereken sorunlar vardı. Bu kısıtlı süreç içerisinde çok yoğun günler yaşadık. Gecemizi gündüzümüze katarak olağanüstü bir azimle çalıştık.

"UEFA KULÜP LİSANSI ALABİLMEMİZ İÇİN TÜM FİNANSAL ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK"

UEFA Kulüp Lisansı alabilmemiz için önümüzde engel olarak duran ihtilaflı dosyalarımızı sonuca bağladık ve gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdik. Bu durum, UEFA Kulüp Lisansı alabilmemizin yanı sıra transfer engelimizin de kalktığı anlamına gelmektedir.

Şimdi sıra finale geldi. Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda. Onların sahadaki performansının bizim çalışmalarımızı taçlandıracağına inanıyorum. Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nı Antalya’mıza getireceğine inancım tamdır." dedi.

Antalyaspor Başkanı Yılmaz açıklamasında bugünden sonra kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe, tek vücut olarak final yürüyüşlerinin başladığını da sözlerine ekledi.



