Arda Turan: Başakşehir, doğru karar değildi

Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Arda Turan, beIN Sports'a verdiği röportajda, "Başakşehir'e transferim kariyerim için doğru karar değildi, hataydı." dedi.

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, beIN Sports'a verdiği röportajda geri dönüş sürecini ve hedeflerini anlattı.

Fatih Terim'in kendisini istediğini açıklamasının ardından gelen tüm teklifleri reddettiğini belirten Arda, Galatasaray'a yeniden döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Arda, kariyeriyle ilgili verdiği Başakşehir kararının da hata olduğunu ifade etti.

İşte Arda'nın o açıklaması:

"BAŞAKŞEHİR, DOĞRU KARAR DEĞİLDİ"

"Bir anda kendimi, tekrardan ülkeye dönerek ispatlama ihtiyacı hissettim. Karar doğru mu, yanlış mı tartışılır. Annemin rahatsızlığı, burada olma isteğim bunu itti. Başakşehir'de hiçbir sıkıntı görmedim ama kariyerim için baktığımda doğru karar vermedim, hata yaptım." şeklinde konuştu.