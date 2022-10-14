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Ülke puanı sıralamasında ilk 12 ve ilk 15 neden önemli

Ülke puanı sıralamasında ilk 12 ve ilk 15 neden önemli

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden; Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını kazandı. Bu sonuçların ardından ülke puanında 14. sıraya yükseldik. Peki ilk 12'ye girmek neden önemli?