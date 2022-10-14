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- Ülke puanı sıralamasında ilk 12 ve ilk 15 neden önemli
Ülke puanı sıralamasında ilk 12 ve ilk 15 neden önemli
- 14.10.2022 - 10:18
- Güncelleme : 14.10.2022 - 10:46
Dün gece oynanan maçların ardından, Fenerbahçe'nin AEK Larnaca'yı 2-1, Trabzonspor'un Monaco'yu 4-0, Başakşehir'in Rigas'ı 3-0 ve Sivasspor'un Ballkani'yi 2-1 yenmesiyle Avrupa'da haftayı 4 galibiyetle kapatan Türkiye, 14. sıraya yükselmeyi başardı.
Gelecek sezon Süper Lig'den 4 kulübümüz Avrupa'ya gidecek
Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak.
İlk 15'e girmenin önemi
İlk 15'e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız.
İlk 12'ye girersek Süper Lig şampiyonu yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olacak
İlk 12’ye girme şansına da fazlasıyla sahibiz. İlk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
10) Avusturya 33.00
11) Sırbistan 30.875
12) Norveç 28.75
13) Çekya 28.050
14) Türkiye 27.900
15) İsviçre 27.675
16) Ukrayna 27.500
17) Danimarka 26.625
18) Rusya 26.215